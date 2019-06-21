Пока вы спали: россиянам рассказали о самом опасном виде рака

Самый опасный вид рака в России

В прошлом году от рака поджелудочной железы умерли 39,9% заболевших, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Минздрава о состоянии онкологической помощи населению России в 2018 году.

Согласно документу, высокий коэффициент смертности также зафиксирован у больных раком печени (38,4%) и раком пищевода (29,9%). А самые низкие показатели — при раке кожи (кроме меланомы) — 0,4% и при раке щитовидной железы (0,6%).

По данным Минздрава, общий показатель смертности от онкологических заболеваний в 2018 году в России составил 6%.

ЕС продлил санкции против России

Лидеры стран ЕС договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода, сообщил официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн.

«Санкции против России единогласно продлены еще на шесть месяцев из-за недостаточной реализации минских соглашений», — написал Ааманн в своем аккаунте в Twitter.

Санкции были введены ЕС после присоединения Крыма к России. В 2015 году ЕС постановил, что судьба антироссийских санкций будет зависеть от хода реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Массовые протесты вспыхнули в Грузии

Вечером 20 июня в Грузии вспыхнули многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, особенно граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД

Полиция применила против толпы слезоточивый газ и резиновые пули. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оттеснить протестующих от здания парламента, но в течение ночи продолжались столкновения. К утру после многочасового противостояния полиции удалось расчистить проспект Руставели, но спецназ остался на территории парламента. В результате столкновений, по информации газеты, пострадали около 100 человек.

Грузия обвинила Россию в причастности к протестам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили , комментируя акцию протеста в Тбилиси, заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы создать внутреннее противостояние в стране. Об этом сообщает газета «Известия».

«Это было очень большое преступление, которое случилось сегодня, факт, подрывающий достоинство страны», — написала глава государства на своей странице в Facebook.

По словам Зурабишвили, раскол Грузии и общества никому не идет на руку, кроме Москвы. Также она назвала Россию «врагом и оккупантом» и добавила, что все, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику».

«Призываю общественность к спокойствию», — подчеркнула президент Грузии.

Депутат Рады рассказал о «продаже» Крыма

«Зато патриоты уже лишили нас Крыма, а я считаю, что он продан, и это требует еще отдельного разговора. То, что произошло в Донецке, то, что произошло в Луганске, не должно было так кончиться», — пояснил он.

Рабинович также подчеркнул, что «политики, которые приходят и говорят, что надо отделить забором — это самые большие преступники, негодяи и сепаратисты».