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Россияне согласились на просроченные продукты 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне согласились поставлять в социальные заведения продукты с истекающим сроком годности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической службой компании Рамблер.
Большее число опрошенных (59%) выступили «за» то, чтобы продукты не выбрасывались и передавались на благотворительные нужды. 41% респондентов выступили «против», поскольку считают, что проживающие в социальных заведениях люди должны питаться такой же качественной и свежей пищей, как и другие жители страны.
Всего в опросе приняли участие 1441 человек.
Депутаты Госдумы предложили узаконить возможность раздачи продуктов с истекающим сроком годности. По их мнению, это будет выгодно магазинам, которые сейчас вынуждены утилизовать просрочку за собственные деньги.
Общество , Госдума
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