Россияне согласились на просроченные продукты

Россияне согласились поставлять в социальные заведения продукты с истекающим сроком годности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитической службой компании Рамблер.

Большее число опрошенных (59%) выступили «за» то, чтобы продукты не выбрасывались и передавались на благотворительные нужды. 41% респондентов выступили «против», поскольку считают, что проживающие в социальных заведениях люди должны питаться такой же качественной и свежей пищей, как и другие жители страны.

Всего в опросе приняли участие 1441 человек.