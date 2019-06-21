Россиянам рекомендовали не ездить в Грузию

Совете Федерации рекомендовали российским туристам пока воздержаться от поездок в Грузию . Там второй день проходят агрессивные демонстрации после того, как российского депутата посадили в спикерское кресло в парламенте.

«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стала одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — сказал РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он добавил, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси может быть накалена. Джабаров также призвал грузинские власти публично осудить «эту некрасивую историю».

Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Facebook, что это Москва виновата в происходящих протестах. Сейчас глава государства находится в Белоруссии. Но, как сообщил агентству источник в белорусских госорганах, Зурабишвили собирается прервать визит и вернуться в Грузию сразу после переговоров с президентом Александром Лукашенко . Изначально планировалось, что она примет участие в церемонии открытия II Европейских игр.