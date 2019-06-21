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Россиянам рекомендовали не ездить в Грузию 

360tv.ru + ещё 6 36 минут назад
В Совете Федерации рекомендовали российским туристам пока воздержаться от поездок в Грузию. Там второй день проходят агрессивные демонстрации после того, как российского депутата посадили в спикерское кресло в парламенте.
«Я бы на месте российских туристов пока воздержался от посещения Тбилиси, хотя Грузия за последние годы стала одним из любимых мест для поездок россиян. Зачем рисковать? Пусть сначала грузинские власти урегулируют ситуацию», — сказал РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он добавил, что в ближайшие дни ситуация в Тбилиси может быть накалена. Джабаров также призвал грузинские власти публично осудить «эту некрасивую историю».
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Между тем президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Facebook, что это Москва виновата в происходящих протестах. Сейчас глава государства находится в Белоруссии. Но, как сообщил агентству источник в белорусских госорганах, Зурабишвили собирается прервать визит и вернуться в Грузию сразу после переговоров с президентом Александром Лукашенко. Изначально планировалось, что она примет участие в церемонии открытия II Европейских игр.
Протесты начались после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, открывая Межпарламентскую ассамблею православия, сел в кресло спикера грузинского парламента. Поздно вечером в четверг несколько тысяч человек собрались на демонстрацию и потребовали отставки главы МВД и спикера парламента. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, были задержаны несколько десятков человек. По оценкам Минздрава, пострадавших — более 50.
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Общество , Видео , Саломе Зурабишвили , Сергей Гаврилов , Владимир Джабаров , Александр Лукашенко , Минздрав РФ , Госдума , Совет Федерации , КПРФ , МВД , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
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