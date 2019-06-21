Пинком под зад? Как «В мире животных» сэкономили на Дроздове

Ученый-зоолог Николай Дроздов рассказал о том, что ему уже долгое время не платили за трансляцию передач «В мире животных» с его участием. По словам телеведущего, он уже полгода не был задействован в съемках, а на телеканалах показывают старые записи, но он не имеет ничего против этого.

Телеведущий Николай Дроздов заявил, что долгое время не получал деньги за трансляцию передач «В мире животных» с его участием. Об этом он рассказал в интервью изданию «Телепрограмма».

Отметивший 20 июня свое 82-летие знаменитый телеведущий признался, что на все лето уехал вместе с супругой поправлять здоровье. Отметим, что полгода назад Дроздов получил серьезную травму — во время зарядки дома он упал и был госпитализирован с переломами ребер.

«Я же, когда упал, четыре перелома получил. Товарищ Ленин, не помните, что сказал по этому поводу? Он писал, обращаясь к пожилым людям: «Лечиться, лечиться и лечиться!».

Дроздов вновь подтвердил, что больше не сможет принимать участие в записи программы «В мире животных», которой он посвятил 41 год своей жизни, а первый его выход в ней состоялся 50 лет назад.

По его словам, он уже полгода не был задействован в съемках.

«Если видите меня на «Карусели», то это прежние выпуски — у них там море этих старых записей. Я не возражаю — пусть показывают. Мне последнее время ничего за это не платили. Это было как общественная нагрузка, а теперь я ее уже не потяну», — заключил телеведущий.

В соцсетях новость вызвала большой резонанс, пользователи интернета отметили, что голосе пожилого телеведущего чувствуется некоторая обида. Также комментаторы стали сомневаться в том, что его решение покинуть программу было добровольным.

Согласно высказываниям некоторых, выживать 82-летнего мужчину из передачи, которая являлась смыслом его жизни, в определенной степени является мерзким и унизительным поступком.

Василий Песков и Напомним, что премьера известнейшей советской и российской телепередачи «В мире животных» состоялась в апреле 1968 года. За все эти годы у программы было всего несколько ведущих: помимо Дроздова, эту почетную должность занимали Александр Згуриди Алексей Лапин (который стал сменщиком 82-летнего ученого). К настоящему моменту программа включает в себя 48 сезонов и более 1300 серий.

Ранее Николай Дроздов поделился своими воспоминаниями о скончавшихся в этом году молодых артистах Кирилле Толмацком (Децл) и Юлии Началовой, с которыми он участвовал в четвертом сезоне реалити-шоу «Последний герой». Дроздов отметил, что не успел познакомиться с Началовой лично, поскольку в рамках проекта они были в разных командах, однако от него не ускользнуло, что съемки в программе давались певице трудно, передает «Телепрограмма».

С Децлом, по словам Николая Николаевича, они отлично сработались, находясь в одной. Среди прочего телеведущий вспомнил, что музыкант хорошо готовил — за что тот называл его «кулинаром». Ученый признался, что в рамках шоу они вместе с Толмацким следили за тем, чтобы другие участники не съели всю провизию раньше времени.

По словам Дроздова, он считал Началову и Толмацкого прекрасными людьми, хоть и не являлся любителем их творчества. Тот факт, что артисты ушли из жизни в столь молодом возрасте, стал печальным событием для всех.

Напомним, что после кончины Началовой пользователи сети обнаружили «мистическую цепь» смертей «Последнего героя». Так, вокалистка стала четвертой в списке погибших участников четвертого сезона после Децла, Жанны Фриске и Яны Волковой. Комментируя слухи о проклятии проекта, Дроздов при этом подчеркнул, что на острове потусторонние силы замечены не были.

38-летней Юлии Началовой не стало в начале минувшей весны. Первая информация о госпитализации артистки разошлась по сети еще 11 марта (менее чем за неделю до трагедии), однако поначалу все эти сообщения выглядели банальными слухами — во многом из-за того, что представители звезды либо вовсе опровергали инсайд журналистов, либо называли попадание Юлии в больницу плановым. Всего спустя пару дней, впрочем, поклонникам стало по-настоящему страшно за звезду — информация о тяжелом состоянии исполнительницы подтвердилась.