«Не платили»: Дроздов об уходе из «В мире животных»

Николаю Дроздову ничего не платили за съемки в последних выпусках программы «В мире животных», предлагали работать так и дальше, но он отказался. Об этом сам ученый рассказал «Телепрограмме».

По словам Дроздова, он уже полгода как не снимается в новых эпизодах «В мире животных». Все выпуски, что демонстрировались по телевидению в течение этого времени — старые. Причина этого в том, что ученый решил покинуть пост ведущего передачи, который занимал в течение 40 лет.

«Меня просят (продолжать работу в шоу. — Прим. ред.), а я отказался», — признался Дроздов.

Также зоолог рассказал, что ему ничего не платили в последнее время за участие в «В мире животных». Дроздов отметил, что «это было как общественная нагрузка», а отказ от нее вызван тем, что больше он «не потянет».

Вчера Николаю Дроздову исполнилось 82 года. В интервью «Телепрограмме», которое состоялось за день до этого, он рассказал, что встретит день рождения в поезде, на котором отправится на реабилитацию после перелома ребер в январе.