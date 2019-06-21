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«Не платили»: Дроздов об уходе из «В мире животных» 

Рамблер 32 минуты назад
Николаю Дроздову ничего не платили за съемки в последних выпусках программы «В мире животных», предлагали работать так и дальше, но он отказался. Об этом сам ученый рассказал «Телепрограмме».
По словам Дроздова, он уже полгода как не снимается в новых эпизодах «В мире животных». Все выпуски, что демонстрировались по телевидению в течение этого времени — старые. Причина этого в том, что ученый решил покинуть пост ведущего передачи, который занимал в течение 40 лет.
«Меня просят (продолжать работу в шоу. — Прим. ред.), а я отказался», — признался Дроздов.
Также зоолог рассказал, что ему ничего не платили в последнее время за участие в «В мире животных». Дроздов отметил, что «это было как общественная нагрузка», а отказ от нее вызван тем, что больше он «не потянет».
Вчера Николаю Дроздову исполнилось 82 года. В интервью «Телепрограмме», которое состоялось за день до этого, он рассказал, что встретит день рождения в поезде, на котором отправится на реабилитацию после перелома ребер в январе.
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Общество , Видео , Статьи , Николай Дроздов
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