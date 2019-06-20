ЕР потребовала выделить деньги на землю для многодетных в Димитровграде

Региональное отделение партии "Единая Россия" требует от думы Димитровграда решить проблему с земельными участками для многодетных семей, сообщает пресс-служба партии. "Ульяновское региональное отделение "Единой России" требует от коммунистов Димитровграда перестать прятаться от проблем и "затыкать рот" многодетным семьям, которые требуют положенные им по закону земельные участки", — говорится в сообщении. Секретарь ульяновского реготделения ЕР Василий Гвоздев сообщил, что партийцы берут решение этого вопроса на контроль и будут добиваться выделения средств на межевание земель для многодетных. По его словам, решение димитровградской Думы , где 26 из 30 депутатов — члены КПРФ , является примером "наплевательского отношения" к многодетным семьям. "Людей, которые уже долгое время ожидают свои земельные участки, в последний момент просто обманули и перенаправили 2 миллиона рублей, которые изначально выделялись на межевание земель, на другие цели", — добавил он. В начале недели перед зданием администрации появилась надпись: "Дума, одумайся", которую оставили многодетные семьи, не получившие положенные по закону земельные участки.