Родственников больных начнут пускать в реанимацию

Минздрав России разработал правила для посещения больного в реанимационном отделении родственниками или законными представителями. Об этом сообщает ТАСС.

Документ обяжет родственников или иных представителей получать согласие на посещение от лечащего врача и заведующего отделением.

Одним из обязательных условий к допуску является отсутствие у посетителей признаков острых инфекционных заболеваний. Отмечается, что при этом справка о состоянии здоровья человека не требуется.

Перед посещением работники медицинского учреждения обязаны провести краткую беседу с родственниками, чтобы подготовить их психологически к тому, что они могут увидеть в отделении.

К посещению допускается всего два представителя пациента. Они также должны быть одеты в соответствии с требованиями медицинских работников. У них должны быть вымыты руки и отключены мобильные телефоны.

К посещению не будут допускаться дети до 12 лет, а также люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Тем, кто не является прямым родственником, предоставят возможность посетить реанимацию только в присутствии близкого родственника.