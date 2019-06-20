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Родственников больных начнут пускать в реанимацию 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минздрав России разработал правила для посещения больного в реанимационном отделении родственниками или законными представителями. Об этом сообщает ТАСС.
Документ обяжет родственников или иных представителей получать согласие на посещение от лечащего врача и заведующего отделением.
Одним из обязательных условий к допуску является отсутствие у посетителей признаков острых инфекционных заболеваний. Отмечается, что при этом справка о состоянии здоровья человека не требуется.
Перед посещением работники медицинского учреждения обязаны провести краткую беседу с родственниками, чтобы подготовить их психологически к тому, что они могут увидеть в отделении.
К посещению допускается всего два представителя пациента. Они также должны быть одеты в соответствии с требованиями медицинских работников. У них должны быть вымыты руки и отключены мобильные телефоны.
К посещению не будут допускаться дети до 12 лет, а также люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.
Тем, кто не является прямым родственником, предоставят возможность посетить реанимацию только в присутствии близкого родственника.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию.
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Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ
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