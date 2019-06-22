День памяти и скорби: ночью по всей России прошли мемориальные акции

22 июня — годовщина начала Великой Отечественной войны. Накануне ночью по всей России прошли памятные акции, посвященные этой дате. Крупнейшие в Парке Победы на Поклонной горе, а также в парке «Музеон». О том, как москвичи почтили память фронтовиков, наблюдала корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина.

О своем прадедушке Анна Полякова знает только по коротким архивным записям. Воевал на Волховском фронте, оборонял Ленинград . Погиб осенью 42-го. Каждый год накануне 22 июня девушка вместе с мамой приходит почтить его память.

«Был очень сильный налет немецкой авиации, и этот поезд разбомбили, его вытащили из-под обломков, он был в коме, ну потом 25 сентября он умер», — рассказала Анна.

Тысяча четыреста восемнадцать. Столько дней длилась война. И столько же свечей этой ночью зажглись на Крымской набережной Москвы-реки. В память о каждом дне Великой Отечественной.

«Я зажигаю свечу на 14 января 1944 года. В этот день при прорыве блокады Ленинграда погиб Александр Николаевич Кибовский, старшина разведки. Призвался из Москвы. Он был совсем молодым человеком, и, к сожалению, он был совсем молодым человеком, хотя он уже четыре года до этого был на фронте», — поделился Александр Кибовский, руководитель департамента культуры города Москвы.

Огонь доставили из Богоявленского собора в Елохове. Там утром прошла панихида по жертвам войны 1941-1945 годов. В 11 вечера первую свечу зажгли в «Музеоне». Поучаствовать в акции «Линия памяти» мог любой гость парка.

«Мой папа погиб в 1941 году. На Курской дуге была битва, он там погиб», «Мои дети, внуки знают это. И вот мы ходим каждый год с портретами. Папы моего и дяди, много родственников погибли в войну», — рассказали участники акции.

Ровно в полночь пламя приехало и на Поклонную гору. Здесь дали старт всероссийской акции «Свеча памяти». По традиции, погибших почтили минутой молчания. Рядом с Вечным огнем установили 13 свечей по числу городов-героев Великой Отечественной.

Свечи памяти будут гореть на Поклонной горе и в парке «Музеон» до вечера 22 июня. В России и Беларуси эта дата отмечена как День памяти и скорби.