В сети появилась фотография московского памятника писателю Александру Солженицыну, который повредили неизвестные. Соответствующий снимок был размещен в Twitter-аккаунте главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
«Кто-то специально натер буквы на памятнике…» — прокомментировал он запись. На опубликованном кадре видно, что четыре буквы из фамилии писателя на монументе — они складываются в слово «лжец» — отличаются от остальных по цвету.
Кто-то специально натер буквы на памятнике. Ушлепки, чо… https://t.co/peXCjeen29 pic.twitter.com/hNVX3DtLYk— Алексей Венедиктов (@aavst) 19 июня 2019 г.
Памятник Солженицыну в Москве расположен в Таганском районе на улице, также названной в честь литератора. Церемония открытия монумента, в которой принял участие президент России Владимир Путин, состоялась 11 декабря прошлого года.
Солженицын был диссидентом, и на протяжении нескольких десятилетий (1960—1980-е годы) активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики властей. После выхода его книги «Архипелаг ГУЛАГ» в 1974 году Юрий Андропов, который на тот момент занимал пост председателя КГБ, предложил выслать автора из страны. Спустя месяц писатель был арестован, обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и выслан в ФРГ, после этого он переехал в США. В 1990-м Солженицын был восстановлен в гражданстве и через четыре года вернулся в Россию.