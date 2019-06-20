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В Москве превратили Солженицына в «лжеца» 

Мослента + ещё 4 27 минут назад
Фото: @aavst/ Twitter
В сети появилась фотография московского памятника писателю Александру Солженицыну, который повредили неизвестные. Соответствующий снимок был размещен в Twitter-аккаунте главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова.
«Кто-то специально натер буквы на памятнике…» — прокомментировал он запись. На опубликованном кадре видно, что четыре буквы из фамилии писателя на монументе — они складываются в слово «лжец» — отличаются от остальных по цвету.
Памятник Солженицыну в Москве расположен в Таганском районе на улице, также названной в честь литератора. Церемония открытия монумента, в которой принял участие президент России Владимир Путин, состоялась 11 декабря прошлого года.
Солженицын был диссидентом, и на протяжении нескольких десятилетий (1960—1980-е годы) активно выступал против коммунистических идей, политического строя СССР и политики властей. После выхода его книги «Архипелаг ГУЛАГ» в 1974 году Юрий Андропов, который на тот момент занимал пост председателя КГБ, предложил выслать автора из страны. Спустя месяц писатель был арестован, обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и выслан в ФРГ, после этого он переехал в США. В 1990-м Солженицын был восстановлен в гражданстве и через четыре года вернулся в Россию.
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Общество , Юрий Андропов , Александр Солженицын , Алексей Венедиктов , Владимир Путин , Эхо Москвы , Москва
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