В Москве превратили Солженицына в «лжеца»

В сети появилась фотография московского памятника писателю Александру Солженицыну , который повредили неизвестные. Соответствующий снимок был размещен в Twitter-аккаунте главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова

«Кто-то специально натер буквы на памятнике…» — прокомментировал он запись. На опубликованном кадре видно, что четыре буквы из фамилии писателя на монументе — они складываются в слово «лжец» — отличаются от остальных по цвету.

Памятник Солженицыну в Москве расположен в Таганском районе на улице, также названной в честь литератора. Церемония открытия монумента, в которой принял участие президент России Владимир Путин , состоялась 11 декабря прошлого года.