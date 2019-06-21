В Москве спасли надышавшегося дымом кота

Пожарные спасли кота из горящей квартиры на востоке Москвы . Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел на четвертом этаже в доме номер 16 по 2-й Парковой улице. Прибывшие на место сотрудники обнаружили, что из окна кухни одной из квартир валил густой черный дым и вскрыли входную дверь, так как существовала угроза распространения огня на другие квартиры.

Людей в помещении не было, однако спасатели заметили кота, который надышался дымом и потерял сознание. «Московские спасатели надели на животное кислородную маску и начали проводить сердечно-легочную реанимацию. После того как кот пришел в сознание, его вынесли на улицу и продолжили оказывать помощь, смачивая водой», — рассказали в департаменте.

После этого кота отвезли в ветеринарную клинику.

Ранее в июне сообщалось, что сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы спасли утку с утятами из канализационного коллектора на юге города.