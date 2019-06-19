«Как известно, Владимир Лисин, номер 2 российского списка Forbes, не считающий себя олигархом, любит анекдоты», — напомнил Чубайс (его заявление Forbes передала пресс-служба «Роснано»).
«Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот, про то, что «умный мужчина не даёт женщине повода для обид. С другой стороны — умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — продолжил Чубайс.
Он добавил, что претензии Лисина «настолько анекдотичны», что бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) не стало рассматривать их всерьез и сняло вопрос с повестки.
Ранее в среду Лисин на заседании бюро РСПП предложил оценить слова Чубайса в недавнем интервью Business FM. Тогда глава «Роснано» заявил, что Россия выбрала правильную стратегию в развитии возобновляемой энергетики, несмотря на «сопротивление некоторых олигархов». Лисин, который ранее жаловался Владимиру Путину, что бизнес «замучали дальше некуда» растущими расходами на модернизацию устаревших теплоэлектростанций, счел слова Чубайса неэтичными.
«Он сказал, что все — неправильные олигархи, а он один правильный», — пояснил бизнесмен.