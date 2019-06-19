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В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Банковский мост с четырьмя крылатыми грифонами — один из символов Северной столицы — открылся в историческом центре после двухлетней реставрации. Мост не только капитально отремонтировали, но и вернули скульптурам исторический облик.
В церемонии принял участие врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Градоначальник напомнил о поверье, согласно которому на Банковском мосту исполняются связанные с финансовым благополучием желания. И загадал желание сам.
Как рассказали в петербургском комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников (КГИОП), скульптуры грифонов были отреставрированы впервые за всю историю их существования — а это почти два века. Специалисты решили вернуть им изначальный вид: теперь грифоны черного цвета, а не привычного для современных петербуржцев зеленоватого (по словам главы КГИОП Сергея Макарова, такими они стали в послевоеннные годы). Кроме того, скульптуры покрыли антивандальным составом.
Демонтаж грифонов позволил досконально обследовать несущие конструкции Банковского моста, которые находятся внутри скульптур, и выполнить его капитальный ремонт. Последний раз подобные работы проводились 43 года назад. Отреставрировали также цепи, подвесы и ограждение с узором в виде вееров и пальм. Привели в порядок и участки набережных канала Грибоедова, которые прилегают к мосту.
Работы заняли в общей сложности два года. В Смольном отмечают, что закончить их удалось на несколько месяцев раньше запланированного срока.
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Общество , Александр Беглов , Сергей Макаров , Санкт-Петербург
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