В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами

Банковский мост с четырьмя крылатыми грифонами — один из символов Северной столицы — открылся в историческом центре после двухлетней реставрации. Мост не только капитально отремонтировали, но и вернули скульптурам исторический облик.

В церемонии принял участие врио губернатора Северной столицы Александр Беглов . Градоначальник напомнил о поверье, согласно которому на Банковском мосту исполняются связанные с финансовым благополучием желания. И загадал желание сам.

Как рассказали в петербургском комитете по государственному контролю, охране и использованию памятников (КГИОП), скульптуры грифонов были отреставрированы впервые за всю историю их существования — а это почти два века. Специалисты решили вернуть им изначальный вид: теперь грифоны черного цвета, а не привычного для современных петербуржцев зеленоватого (по словам главы КГИОП Сергея Макарова , такими они стали в послевоеннные годы). Кроме того, скульптуры покрыли антивандальным составом.

Демонтаж грифонов позволил досконально обследовать несущие конструкции Банковского моста, которые находятся внутри скульптур, и выполнить его капитальный ремонт. Последний раз подобные работы проводились 43 года назад. Отреставрировали также цепи, подвесы и ограждение с узором в виде вееров и пальм. Привели в порядок и участки набережных канала Грибоедова, которые прилегают к мосту.

Работы заняли в общей сложности два года. В Смольном отмечают, что закончить их удалось на несколько месяцев раньше запланированного срока.