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Продюсер сериала «Чернобыль» отказался от второго сезона 

360tv.ru + ещё 1 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сценарист и продюсер сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин заверил, что продолжения сериала ожидать не следует.
«Я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить ее именно такой»,
— рассказал Мейзин. Его слова привел сайт украинского телеканала ТСН.
По признанию Мейзина, самое сложное для него как для сценариста было объяснить научные подробности. Чтобы рассказать историю зрителю, нужно было сначала самому понять — как все устроено и работает.
«Лично меня завораживает именно научная составляющая. Я пытался передать, что люди за пультом управления, которые наделали много ошибок, это сделали не по глупости или необразованности… Мне было важно донести эту разницу до зрителя: в Чернобыле работали очень умные люди»,
— добавил продюсер.
Партия «Коммунисты России» между тем обратилась в Роскомнадзор. Коммунисты попросили заблокировать сериал «Чернобыль». Ведомство приняло обращение к рассмотрению.
«Чернобыль» на телеканале HBO стал популярным как в России, так и в целом в мире. По оценке Internet Movie Database (IMDB), сериал стал самым популярным в истории.
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Общество , Роскомнадзор , КПРФ
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