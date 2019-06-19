Жириновский нашел способы увеличить население России

Закон подразумевает компенсацию по ипотеке в размере 450 тысяч рублей для семей, которые воспитывают трех и более детей. Сегодня Госдума приняла его в окончательном чтении.

«Мы принимаем такие законопроекты, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, чтобы население росло быстрее», — объяснил Жириновский.

При этом политик уверен, что население станет расти еще быстрее, если аналогичные компенсации по ипотеке будут получать еще и женщины, решившие не прерывать беременность искусственно.

По словам Жириновского, ежегодно по этой причине не рождаются тысячи детей. При этом их жизни были бы спасены, если бы матери-одиночки могли позволить себе покупку недвижимости.

«Давайте поддержим матерей-одиночек. Им бывает тяжелее, чем многодетным семьям», — призвал депутат.

Кроме того, Владимир Жириновский назвал самым эффективным способом решения демографической проблемы в России — приглашение живущих за границей русских возвращаться на родину. Получение ими паспортов следует ускорить, а также стоит предоставлять им пособие при переезде.