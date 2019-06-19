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Жириновский нашел способы увеличить население России 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Демографическая ситуация в России улучшится благодаря закону о компенсации ипотеки многодетным семьям, соавтором которого стала партия ЛДПР. Об этом заявил ее лидер Владимир Жириновский.
Закон подразумевает компенсацию по ипотеке в размере 450 тысяч рублей для семей, которые воспитывают трех и более детей. Сегодня Госдума приняла его в окончательном чтении.
«Мы принимаем такие законопроекты, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране, чтобы население росло быстрее», — объяснил Жириновский.
При этом политик уверен, что население станет расти еще быстрее, если аналогичные компенсации по ипотеке будут получать еще и женщины, решившие не прерывать беременность искусственно.
По словам Жириновского, ежегодно по этой причине не рождаются тысячи детей. При этом их жизни были бы спасены, если бы матери-одиночки могли позволить себе покупку недвижимости.
«Давайте поддержим матерей-одиночек. Им бывает тяжелее, чем многодетным семьям», — призвал депутат.
Кроме того, Владимир Жириновский назвал самым эффективным способом решения демографической проблемы в России — приглашение живущих за границей русских возвращаться на родину. Получение ими паспортов следует ускорить, а также стоит предоставлять им пособие при переезде.
«Это уже готовые семьи, часто многодетные, с работящими родителями», — отметил он.
Комментарии
Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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