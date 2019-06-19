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Россияне стали чаще пить в одиночку из мелкой посуды 

BFM.RU + ещё 1 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
В России потребители водки все чаще стали покупать ее в малой таре — бутылочках емкостью 0,1 л или 0,25 л, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные производителей и экспертов.
Продажи водки в мелкой таре растут два года подряд, на них приходится 23% всех продаж водки.
Эксперты связывают изменения в потреблении со снижением покупательной способности граждан, которые вынуждены переходить либо на более дешевый алкоголь, либо на меньший объем. Емкости менее полулитра доступнее покупателям по цене.
В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, считает директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Он призвал не связывать эту тенденцию только с экономией: бутылка 0,5 литра обойдется дешевле, чем две по 0,25 литра.
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Общество , Вадим Дробиз , Ведомости
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