Россияне стали чаще пить в одиночку из мелкой посуды

России потребители водки все чаще стали покупать ее в малой таре — бутылочках емкостью 0,1 л или 0,25 л, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные производителей и экспертов.

Продажи водки в мелкой таре растут два года подряд, на них приходится 23% всех продаж водки.

Эксперты связывают изменения в потреблении со снижением покупательной способности граждан, которые вынуждены переходить либо на более дешевый алкоголь, либо на меньший объем. Емкости менее полулитра доступнее покупателям по цене.