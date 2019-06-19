Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля

Трамп решил идти на второй срок

Президент США Дональд Трамп официально объявил, что будет баллотироваться на второй срок на выборах главы государства в 2020 году. Об этом сообщает Politico.

О своем решении Трамп рассказал, выступая перед сторонниками во Флориде. В этой речи свою победу на выборах 2016 года он назвал «определяющим моментом в американской истории». Политические оппоненты Трампа, по его мнению, хотят лишить американцев их конституционных прав, «наводнив страну нелегальными иммигрантами».

Академик РАН: полиция вышла из-под контроля

По мнению ученого, подкинуть наркотик для полицейских стало обычным делом. Доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Аскольд Иванчик отметил, что пересмотр законов проблемы не решит: надо начать с пересмотра всех дел для выявления возможных фальсификаций.

США задумались о санкциях против Турции из-за С-400

Власти США рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, санкции могут ввести уже в июле, а направить их хотят против компаний оборонного сектора Турции. В случае введения санкций компании потеряют доступ к финансовой системе США, не смогут покупать американские комплектующие и продавать свою продукцию в Штаты.

Прокуратура рассмотрит жалобы автоконцернов на суды

Краснодарская прокуратура проверит жалобы автоконцернов (Mercedes, Jaguar, Land Rover, Hyundai и Kia) на работу краснодарских судей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По мнению заявителей, суды вовлечены в мошенническую схему взыскания компенсаций за дефекты. Результаты прокурорской проверки будут переданы в антикоррупционное управление Кремля. Также проверку проведет квалификационная коллегия судей Краснодарского края.

Задания ЕГЭ предложили сделать индивидуальными

Задания для ЕГЭ и ОГЭ (его сдают после 9-го класса), планируют сделать индивидуальными: по задумке, компьютер будет автоматически генерировать набор заданий по предмету, поэтому варианты повторяться не будут. Об этом пишут «Известия».

Тезис о переводе экзаменов в электронный формат содержится в докладе правительства среди основных задач, направленных на совершенствование общего образования. По мнению опрошенных газетой экспертов, это позволить решить проблему списывания и «сливов». Сейчас школьники сдают ЕГЭ и ОГЭ письменно на бланке, который заполняют черной гелевой ручкой. Затем работы сканируют, тестовую часть проверяет компьютер, а развернутые ответы — эксперты. В этом году резонанс вызвал случай выпускника астраханской школы: его работа по математике не прошла скан из-за технической ошибки и не была засчитана.