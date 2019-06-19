Проект 5-100 признан основным инструментом продвижения вузов РФ 

Российские вузы получают мировое признание в институциональном рейтинге QS благодаря участию в Проекте 5-100, сообщает сайт Высшей школы экономики (ВШЭ). В настоящее время в топ-500 университетов мира представлены 16 отечественных образовательных учреждений.
По словам экспертов, российские вузы появляются в списке лучших и активно в нём продвигаются из-за улучшения репутации отечественного образования, чем активно занимаются участники Проекта 5-100 — федеральной программы по повышению конкурентоспособности российских университетов среди мировых научно-образовательных центров.
Например, Высшая школа экономики за время участия в Проекте 5-100 с 2013 года поднялась в рейтинге почти на 200 позиций и сегодня занимает 322 место.
«Важно отметить, что это происходит, в том числе за счет улучшения показателей по репутации, на построение которой обычно уходит много десятилетий», — подчеркнула старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.
На вхождение российских университетов в рейтинг QS также поспособствовало расширение списка лучших с топ-400 до топ-1000. Специалисты отмечают, что ещё 9 российских вузов находятся в промежутке между 501— и 1000 местами, но имеют хорошие шансы на попадание в топ-500.
Эксперты отмечают, что за последние пять лет отечественные образовательные учреждения увеличили представительство в топ-500 с 9 вузов до 16. Все они продемонстрировали положительную динамику по разным критериям: например, ВШЭ, УРФУ, МГТУ им. Баумана, КФУ и ТГУ достигли высоких показателей в «академической репутации»; по «оценке работодателей» продвинулись ВШЭ, МГУ и РУДН; при этом по «количеству цитирований на 1 НПР» активную положительную динамику показали все российские вузы.