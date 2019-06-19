Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проект 5-100 признан основным инструментом продвижения вузов РФ 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские вузы получают мировое признание в институциональном рейтинге QS благодаря участию в Проекте 5-100, сообщает сайт Высшей школы экономики (ВШЭ). В настоящее время в топ-500 университетов мира представлены 16 отечественных образовательных учреждений.
По словам экспертов, российские вузы появляются в списке лучших и активно в нём продвигаются из-за улучшения репутации отечественного образования, чем активно занимаются участники Проекта 5-100 — федеральной программы по повышению конкурентоспособности российских университетов среди мировых научно-образовательных центров.
Например, Высшая школа экономики за время участия в Проекте 5-100 с 2013 года поднялась в рейтинге почти на 200 позиций и сегодня занимает 322 место.
«Важно отметить, что это происходит, в том числе за счет улучшения показателей по репутации, на построение которой обычно уходит много десятилетий», — подчеркнула старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина.
На вхождение российских университетов в рейтинг QS также поспособствовало расширение списка лучших с топ-400 до топ-1000. Специалисты отмечают, что ещё 9 российских вузов находятся в промежутке между 501— и 1000 местами, но имеют хорошие шансы на попадание в топ-500.
Эксперты отмечают, что за последние пять лет отечественные образовательные учреждения увеличили представительство в топ-500 с 9 вузов до 16. Все они продемонстрировали положительную динамику по разным критериям: например, ВШЭ, УРФУ, МГТУ им. Баумана, КФУ и ТГУ достигли высоких показателей в «академической репутации»; по «оценке работодателей» продвинулись ВШЭ, МГУ и РУДН; при этом по «количеству цитирований на 1 НПР» активную положительную динамику показали все российские вузы.
Комментарии
Общество , Образование , МГУ , РУДН , МГТУ им. Баумана , ВШЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку382
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены27
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля59
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве125
Часть россиян осталась без пенсий198
Видео
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
00:26
На Западе оценили перехват Су-27 американского B-52
Оружие Армия
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
03:18
Яковлева озвучила последнее желание
Шоу-бизнес
02:52
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены
Общество Статьи
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
07:52
В РФ отреагировали на условие Меркель
Политика
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
01:10
«Я все время был связан»: первое интервью Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение