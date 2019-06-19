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Часть россиян осталась без пенсий 

Ura.Ru 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) авиадиспетчеров «Авиаполис» не может назначать и продлять выплату пенсий. Об этом говорится в письме исполкома Федерального профсоюза авиационных диспетчеров (ФПАД) на имя генпрокурора России Юрия Чайки.
«Причина — отказ Росавиации в согласовании программы по финансированию НПФ до проведения процедуры due diligence (финансовая, юридическая проверка актива фонда — прим. ред.)», — пишет газета «Коммерсант».
Профсоюз авиадиспетчеров просит Чайку принять меры по «преднамеренному воспрепятствованию» деятельности НПФ со стороны руководства Росавиации. Помимо этого исполком назвал предлоги, по которым ведомство отказывает согласовывать программу финансирования, «надуманными».
До середины 2017 года фонд вкладывал средства будущих пенсионеров неудачно. Более 719 млн рублей были размещены на депозитах в трех банках, у которых отозвали лицензии. В Росавиации изданию заявили, что к этому «привело отсутствие в фонде системного качественного и количественного анализа оценки кредитных рисков контрагентов (эмитентов) при размещении пенсионных резервов». По словам представителя ведомства, сейчас ФГУП проводит по поручению Росавиации due diligence НПФ. Он отметил, что стратегия развития фонда будет утверждена в середине августа 2019 года.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ведомство намерено через суд требовать возмещения убытков от разорившихся негосударственных пенсионных фондов. Также ЦБ к осени должен подготовить концепцию санации НПФ.
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Общество , Юрий Чайка , Эльвира Набиуллина , Росавиация , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
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