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Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Вконтакте / Ирина Баракат
Украинка Ирина Баракат, годом ранее обратившаяся на "Прямую линию" президента Путина, рассказала о своей жизни в России. Ирина родилась в Одессе, затем переехала в Сирию, так как вышла замуж за гражданина этой страны. В 2016 году она попала под обстрел в Алеппо, закрыла от взрыва своих детей и получила тяжелые ранения. Она потеряла ноги и кисть руки, передает РИА Новости.
Российские военные привезли ее на лечение в Петербург. С Владимиром Путиным Ирина поговорила в эфире Прямой линии. Она позвонила российскому президенту из Военно-медицинской академии имени Кирова. Тогда она пожаловалась ему, что, будучи гражданкой Украины, не может получить бесплатные протезы. Она попросила российского гражданства для себя, мужа и детей, а также помощи в воссоединении семьи. Помощь была оказана: после разговора с Путиным Ирина Баракат получила российское гражданство, начала курс реабилитации, а затем из Сирии к ней были доставлены супруг и трое детей.
После разговора с президентом прошел год. Ирина рассказала, что уже адаптировалась к жизни в России. С ее самочувствием все нормально, она собирается учиться бегать на протезе. Если бы не деформация ступни, она, по ее словам, "уже скакала". Ирине предстоит операция на ноге.
Ирина играет в команде по флорболу — хоккею на колясках. Она также работает: занимается арт-терапией с пациентами реабилитационного центра. Ее дети ходят в школу, они влились в коллектив. Старший сын заканчивает десятый класс, но пока не определился с будущей профессией. Ирина рассказала, что он не хочет быть врачом, так как после взрыва в Дамаске не может смотреть на людскую боль.
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Комментарии24
Общество , Владимир Путин , РИА Новости , Санкт-Петербург , Сирия
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