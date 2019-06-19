Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Украинка Ирина Баракат, годом ранее обратившаяся на "Прямую линию" президента Путина, рассказала о своей жизни в России . Ирина родилась в Одессе, затем переехала в Сирию , так как вышла замуж за гражданина этой страны. В 2016 году она попала под обстрел в Алеппо, закрыла от взрыва своих детей и получила тяжелые ранения. Она потеряла ноги и кисть руки, передает РИА Новости.

Российские военные привезли ее на лечение в Петербург . С Владимиром Путиным Ирина поговорила в эфире Прямой линии. Она позвонила российскому президенту из Военно-медицинской академии имени Кирова. Тогда она пожаловалась ему, что, будучи гражданкой Украины, не может получить бесплатные протезы. Она попросила российского гражданства для себя, мужа и детей, а также помощи в воссоединении семьи. Помощь была оказана: после разговора с Путиным Ирина Баракат получила российское гражданство, начала курс реабилитации, а затем из Сирии к ней были доставлены супруг и трое детей.

После разговора с президентом прошел год. Ирина рассказала, что уже адаптировалась к жизни в России. С ее самочувствием все нормально, она собирается учиться бегать на протезе. Если бы не деформация ступни, она, по ее словам, "уже скакала". Ирине предстоит операция на ноге.

Ирина играет в команде по флорболу — хоккею на колясках. Она также работает: занимается арт-терапией с пациентами реабилитационного центра. Ее дети ходят в школу, они влились в коллектив. Старший сын заканчивает десятый класс, но пока не определился с будущей профессией. Ирина рассказала, что он не хочет быть врачом, так как после взрыва в Дамаске не может смотреть на людскую боль.