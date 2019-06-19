Как изменилась жизнь украинки после обращения к Путину

Уроженка Украины Ирина Баракат, получившая гражданство России после обращения к Владимиру Путину , чувствует себя хорошо и уже адаптировалась к жизни в России. Об этом она сама рассказала РИА Новости.

Ранее Баракат жила в Сирии с мужем, местным фармацевтом. Во время гражданской войны в Арабской республике в результате взрыва украинка потеряла ногу.

Посольство родной страны отказалось помочь Баракат с лечением, а посольство России помогло. Женщина была доставлена на лечение в Санкт-Петербург.

Год назад Баракат обратилась к президенту РФ во время его «Прямой линии». Она попросила Владимира Путина предоставить гражданство ей, ее мужу и детям, а также посодействовать их приезду в Россию. В результате гражданство было предоставлено всем пятерым, а в конце июня 2018-го семья воссоединилась.

Год спустя, как рассказала Баракат РИА Новости, она чувствует себя хорошо, играет в хоккей на электроколясках, намерена учиться бегать на протезе, работает арт-терапевтом в реабилитационном центре. Ее муж работает не по специальности, так как фармацевты в России получают мало, а ее дети уже адаптировались к жизни в Санкт-Петербурге.