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Как изменилась жизнь украинки после обращения к Путину 

Рамблер + ещё 5 22 минуты назад
Уроженка Украины Ирина Баракат, получившая гражданство России после обращения к Владимиру Путину, чувствует себя хорошо и уже адаптировалась к жизни в России. Об этом она сама рассказала РИА Новости.
Ранее Баракат жила в Сирии с мужем, местным фармацевтом. Во время гражданской войны в Арабской республике в результате взрыва украинка потеряла ногу.
Посольство родной страны отказалось помочь Баракат с лечением, а посольство России помогло. Женщина была доставлена на лечение в Санкт-Петербург.
Год назад Баракат обратилась к президенту РФ во время его «Прямой линии». Она попросила Владимира Путина предоставить гражданство ей, ее мужу и детям, а также посодействовать их приезду в Россию. В результате гражданство было предоставлено всем пятерым, а в конце июня 2018-го семья воссоединилась.
Год спустя, как рассказала Баракат РИА Новости, она чувствует себя хорошо, играет в хоккей на электроколясках, намерена учиться бегать на протезе, работает арт-терапевтом в реабилитационном центре. Ее муж работает не по специальности, так как фармацевты в России получают мало, а ее дети уже адаптировались к жизни в Санкт-Петербурге.
Комментарии86
Общество , Видео , Прямая линия с Владимиром Путиным , Владимир Путин , РИА Новости , Сирия
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