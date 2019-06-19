Красота россиянок на балу в Крыму восхитила британцев

Многие читатели британской газеты признались, что были приятно удивлены видом стройных участниц мероприятия.

Шестой ежегодный Севастопольский бал офицеров вызвал бурную реакцию читателей издания The Daily Mail, которые восхитились фотографиями нарядно одетых гостей мероприятия. Событие было приурочено к пятой годовщине возвращения Крыма Севастополя в состав России

Около тысячи человек стали участниками бала, включая 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Кроме того, мероприятие посетили атташе 15 стран.

Многие читатели британской газеты признались, что были приятно удивлены видом стройных девушек без татуировок.

«Не то что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют», — отметил один из пользователей под ником lives matter.

Еще один читатель подчеркнул, что мероприятие само по себе «очень эффектное».

«Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин», — добавил пользователь SGinNC.

Без внимания не остались материалы, посвященные всероссийскому фотоконкурсу «Краса Росгвардии». Британские читатели восхитились внешним видом участниц конкурса.

«Русские женщины правят в европейском мире красоты, от них не сильно отстали Польша и Венгрия», — написала Erica67.

Другое пользователь отметил, что участницы конкурса выглядят «лучше, чем их грузные британские коллеги».

«Россия… Там мужчины все еще мужчины, а женщины — женщины», — добавил читатель Prima Vera.

Вместе с тем британские СМИ разместили публикацию о флешмобе российских учителей, которые решили поддержать уволенную из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову из Барнаула. Комментаторы восхитились красотой преподавателей и выразили желание вернуться в школу.