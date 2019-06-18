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Страшно ходить: ярославцы требуют снести «дом с привидениями» 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: Город Ярославль, vk
Жители Переславля-Залесского обнаружили в своем городе «дом с приведениями». Во всяком случае, так они называют стоящее на Троицком повороте строение, которое наводит ужас на людей.
По словам горожан, здание уже не первый год пугает как своим внешним видом, так и обитателями. По ночам из дома постоянно слышны крики и звуки бьющегося стекла.
«Недалеко от банка на Троицком повороте есть старый заброшенный дом… В этом доме постоянно находятся школьники и много всяких лиц без определенного места жительства. Недавно еще и наркоманы "поселились". Сколько раз уже вызывали полицию, пожарных — надо пояснить, дом горел два раза за последние 3 года, скорую — несколько раз зимой в сугробе спали пьяные», — приводит портал «PRO Город» слова местного жителя.
По рассказам горожан, это место притягивает детей и подростков, которые гуляют там как днем, так и ночью. Местные жители также признаются, что в темное время суток им страшно ходить мимо «дома с приведениями», однако дорог в обход жуткого строения в населенном пункте просто не существует.
«Мужчина сможет дать отпор малолеткам или бомжам, или хотя бы убежать, а что будет делать хрупкая девушка или пенсионер?», — задается вопросом другой местный житель, отмечая, что случаи нападений обитателей заброшенного здания на горожан уже были.
По его словам, живущие по соседству люди регулярно вызывают полицию и пытаются не ходить мимо нехорошего строения.
«Но это же неправильно. Я хочу обратить внимание властей, владельцев данного дома и общественности на сложившуюся ситуацию», — говорит житель Переславля-Залесского.
Горожане также опасаются, что находящееся в аварийном состоянии здание может обрушиться в тот момент, когда в нем будут находиться дети.
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Общество , Переславль-Залесский
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