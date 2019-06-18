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40 дней без Сергея 🖤 @rasstriga.pastushok Воннегут бы сказал, что наш карасс опустел без тебя, а @bvinogrodskiy которого ты так умел слышать, написал Каждый сам придумает себе все, какие сможет и сумеет смыслы и значения. Как змеи расползутся смыслы по судьбе. Каждый сам себе наговорит слов и просто звуков бесконечность, и пускай, что было, не болит проходя забытому навстречу. Что оно дарует и сулит? А вокруг печатные шаги чьих-то снов, и звуки из за стенок, отзвуки, оттенки и торги, что гуляют в дебрях переменок. Боже мой, как глупо просто жить, думать, видеть, строить, суетиться, песни петь, до одури напиться, спутав все поля и миражи, главное в себе не утопиться, не забыв возможность пошутить. Чтоб потом ни капли не понять смысл своих попыток понимания, выразиться в образах огня, и застыть чертой себя на грани. Раскачаться, прыгнуть и лететь, позабыв, где был, и чем старался. Просто нужно было песню спеть, этим ты по жизни занимался.
40 дней без Сергея Доренко: Мцитуридзе почтила память журналиста
Фото: РИА Новости
Ровно 40 дней назад — 9 мая — не стало главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Журналисту стало плохо на дороге, когда он был за рулем собственного мотоцикла. Позже врачи констатировали смерть от разрыва аорты.
Похоронить звезду российской журналистики смогли не сразу из-за споров внутри семьи. Старшие дочери Доренко от первого брака настаивали на дополнительной экспертизе, подозревая, что молодая жена Юлия могла его отравить. Однако медики подтвердили, что смерть Сергея Леонидовича наступила из-за проблем с сердцем.
Прощание с главредом радиостанции «Говорит Москва» состоялось 17 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с журналистом пришли не только близкие и коллеги, но и сотни поклонников и почитателей. Согласно воле Доренко его тело кремировали.
Почтить память Сергея Доренко спустя 40 дней после его смерти решила известная телеведущая и киновед Екатерина Мцитуридзе. На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала совместную фотографию с журналистом и посвятила ему стихотворение.
Подписчики Мцитуридзе отметили, что время летит так быстро — уже как 40 дней с нами нет Сергея Леонидовича.
Накануне, 18 июня, память супруга у себя в Instagram почтила Юлия Доренко. Она вспомнила о заслугах мужа и о том, что многие поклонники называли Сергея своим «отцом».
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