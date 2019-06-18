40 дней без Сергея Доренко: Мцитуридзе почтила память журналиста

Ровно 40 дней назад — 9 мая — не стало главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко . Журналисту стало плохо на дороге, когда он был за рулем собственного мотоцикла. Позже врачи констатировали смерть от разрыва аорты.

Похоронить звезду российской журналистики смогли не сразу из-за споров внутри семьи. Старшие дочери Доренко от первого брака настаивали на дополнительной экспертизе, подозревая, что молодая жена Юлия могла его отравить. Однако медики подтвердили, что смерть Сергея Леонидовича наступила из-за проблем с сердцем.

Прощание с главредом радиостанции «Говорит Москва» состоялось 17 мая на Троекуровском кладбище. Проститься с журналистом пришли не только близкие и коллеги, но и сотни поклонников и почитателей. Согласно воле Доренко его тело кремировали.

Почтить память Сергея Доренко спустя 40 дней после его смерти решила известная телеведущая и киновед Екатерина Мцитуридзе . На своей странице в соцсети Instagram она опубликовала совместную фотографию с журналистом и посвятила ему стихотворение.

Подписчики Мцитуридзе отметили, что время летит так быстро — уже как 40 дней с нами нет Сергея Леонидовича.

Накануне, 18 июня, память супруга у себя в Instagram почтила Юлия Доренко. Она вспомнила о заслугах мужа и о том, что многие поклонники называли Сергея своим «отцом».