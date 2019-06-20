Власти объяснили ремонт моста за счет россиян

Мэр города Серов Свердловской области Василий Сизиков на встрече с губернатором региона Евгением Куйвашевым объяснил, почему жители поселка Чкаловский на свои деньги починили мост. Слова градоначальника приводит Znak.

«Жители внесли свой посильный вклад. Мы, в свою очередь, как и было запланировано, приступили к работе с дорогой: сделаем планировку, отсыпем щебнем. В третьем квартале 2019 году мы проведем обследование моста, после чего будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации», — сказал Серов, отметив важность реализуемого проекта.

Издание пишет, что в то время, как люди чинили мост, мэрия выделила 2,7 миллиона рублей на стелу «Я люблю Серов».

Накануне, 19 июня, Следственный комитет по Свердловской области начал проверку по факту ремонта моста через реку Каква. Следователям предстоит выяснить, обращались ли жители к чиновникам с просьбой отремонтировать конструкцию и должны ли были выделяться на это бюджетные средства.

15 и 16 июня жители Чкаловского сделали новый деревянный настил взамен старого, который представлял опасность для людей и проезда автомобилей. На стройматериалы было собрано 150 тысяч рублей, инструменты каждый приносил свои. В 2017 году сельчане также ремонтировали этот мост, потратив 70 тысяч рублей. Власти последний раз занимались его починкой в 1990-х.