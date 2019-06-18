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Беглов стал обладателем единой карты петербуржца 

Ридус + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов оформил в одном из отделений Сбербанка единую карту петербуржца (ЕКП), которую можно использовать не только для оплаты, но и для проезда в общественном транспорте.
Эта карта выдается в трех банках: Сбербанк, ВТБ и банк «Санкт-Петербург».
Заявления на выдачу ЕКП начали принимать с 6 мая.
Беглов рассказал, что получил карту, поскольку это удобно. Он пояснил, что на нее можно получать денежные средства, включая зарплату и пенсию. Кроме того, ее можно использовать как проездной билет, удостоверение личности и ОМС.
«И еще ряд новаций, которые мы сегодня разрабатываем и будем расширять возможности этой карты»,
— цитирует врио губернатора ТАСС.
В 2019 году планируется выдать 400 тыс. ЕКП, а за два-три года — около 2 млн штук.
Как отмечает ФАН, карта разработана на базе национальной платежной системы «Мир». За полтора месяца в Сбербанк поступило более 40 тысяч заявлений от желающих оформить карту. Ее обладателями уже стали более 17 тысяч человек.
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Комментарии
Общество , Александр Беглов , Банк ВТБ , Банк "Санкт-Петербург" , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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