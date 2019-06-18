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Познер назвал способ спасти Россию 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер в интервью, опубликованном в его блоге, заявил, что России необходима помощь поколения, которое появилось после распада Советского союза, для справедливой оценки советской тоталитарной системы.
«Нам может помочь только ваше новое поколение, которое родилось уже вне Советского Союза, — вы должны потребовать от родителей, чтобы они открылись к честному разговору об ужасах и лжи той системы, в которой они жили», — сказал Познер.
По его словам, необходимо осмыслить ужасы советской тоталитарной системы. Журналист пояснил, что пока люди не переживут катарсиса на эту тему, «оно так и будет тянуться хвостом и затруднять движение вперед».
«Не знаю когда, но я убежден, что оно произойдет», — заметил Познер.
Он привел в пример Германию, где переоценка произошла в 1968 году, благодаря детям, родившимся после войны.
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