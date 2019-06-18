Молчал и фотографировал: как избили главу Фонда кино

Московская полиция возбудила уголовное дело после того, как в центре столицы избили главу Фонда кино Вячеслава Тельнова . По словам пострадавшего, вечером 17 июня у его дома к нему подбежал крепкий парень и молча стал бить в лицо. Когда продюсер упал на землю, тот дважды сфотографировал его и убежал. У Тельнова выбиты зубы и разбито лицо. Причины нападения продюсеру неизвестны, однако он уверен, что это было не ограбление, поскольку злоумышленник ничего не взял.

Москве неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино 61-летнего Вячеслава Тельнова. Пострадавший сам обратился в полицию и рассказал, что вечером 17 июня рядом с его домом, в Трехпрудном переулке в центре столицы, к нему подбежал неизвестный, несколько раз ударил и скрылся.

«Мужчина обратился в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По факту нападения правоохранители возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои». Позднее Тельнов в разговоре с журналистами отметил, что нападавший снял все произошедшее на камеру.

«Возвращался с прогулки домой. В темном дворике подбежал человек, нанес мне два удара сильнейших, повалил на землю и сфотографировал на камеру. Вот и все, ничего не взяв Крепкий парень, спортивного телосложения», — сказал Тельнов «Пятому каналу».

По словам Тельнова, нападавший был выше и массивнее, хотя сам он ростом 187 см. Злоумышленник ничего не сказал и не крикнул, молча дважды ударил Тельнова в лицо, сбил с ног, достал камеру и сфотографировал — уже лежа на земле он увидел две яркие вспышки от фотоаппарата. Продюсер также заметил, что нападавший был одет в темную одежду и светлые кроссовки, а на голове были наушники.

Тельнов не может вспомнить, был ли кто-то еще с человеком, который на него напал. По его словам, сразу после инцидента он отправился в полицию, чтобы подать заявление, а затем — в травмпункт, чтобы снять побои. Кинопродюсер пожаловался на боль в голове и шоковое состояние. Он также рассказал, что нападавший выбил ему три зуба и разбил лицо.

Говоря о причинах инцидента, Тельнов отметил, что на него напали не ради ограбления — злоумышленник ничего не взял. Глава Фонда кино не исключает, что за ним могли следить, поскольку к его дому можно подойти тремя путями. Кроме того, в тот вечер он мог и не выходить из дома — прогулка была спонтанной. При этом он отметил, что ему не поступали угрозы, поэтому причины нападения для него остаются загадкой.

Газета «МК» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что избиение попало в поле зрения видеокамер, а нападавший убежал в сторону Садового кольца, где его след затерялся.

Говоря о назначении Тельнова, сам Малышев подчеркнул, что новый глава Фонда кино много лет входил в состав его попечительного совета и хорошо знаком с деятельностью организации.

До августа прошлого года предлагать кандидатуры на пост исполнительного директора Фонда кино могла лишь сама организация, однако с принятием новой редакции устава это право перешло Минкультуры. В свою очередь правительство РФ утверждает кандидатов на должность главы Фонда кино. Минкультуры также получило возможность контролировать расходование бюджетных денег, выделяемых Фонду кино на поддержку кинематографии.

Эта организация является одной из главных в системе господдержки российского кинематографа, выделяет собственные и государственные средства для производства отечественных фильмов. Так, в 2017 году через Фонд кино была распределена половина всех бюджетных средств, выделенных на кинопроизводство, — 3 млрд рублей. Еще столько же кинокомпании для производство фильмов получили напрямую через Минкультуры, об этом сообщалось в исследовании «Российская киноиндустрия — 2017». Весной прошлого года представители Фонда сообщили, что в 2019 году планируется распределить между продюсерами 3 млрд рублей бюджетных денег и более 1 млрд рублей собственных средств, еще 850 млн рублей будет распределено между кинотеатрами.

Поскольку в 2018 году больше двух недель организация оставалась без руководителя, она частично приостановила финансовую деятельность. Как сообщали сотрудники Фонда в письме, направленном в правительство и Минкультуры, все эти крупные операции требовали обязательной подписи исполнительного директора.