Бывшего первого зампреда КГБ СССР и начальника пятого, так называемого идеологического управления генерала армии Филиппа Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Алексей Немерюк.
«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — приводит его слова РИА Новости.
Бобков скончался в реанимации в госпитале в Москве на 94-м году жизни. Точная причина смерти пока неизвестна.
Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.