Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — приводит его слова РИА Новости.

Бобков скончался в реанимации в госпитале в Москве на 94-м году жизни. Точная причина смерти пока неизвестна.

Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.