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Генерала Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище 

RT на русском 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывшего первого зампреда КГБ СССР и начальника пятого, так называемого идеологического управления генерала армии Филиппа Бобкова похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы Алексей Немерюк.
«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище», — приводит его слова РИА Новости.
Бобков скончался в реанимации в госпитале в Москве на 94-м году жизни. Точная причина смерти пока неизвестна.
Ветеран Первого главного управления КГБ СССР Георгий Санников в беседе с ФАН назвал Бобкова настоящим профессионалом своего дела.
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Общество , Алексей Немерюк , Филипп Бобков , КГБ СССР , РИА Новости , Москва
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