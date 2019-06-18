В России предложили не сажать в тюрьму за булочки с маком

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотических и психотропных веществ. По ее словам, люди, получившие наказания за продажу мака, не представляют действительной опасности для общества.

«Мы считаем этих людей общественно опасными? Я не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован»,

— передает «Интерфакс» слова Москальковой. Омбудсмен добавила, что сейчас продолжается работа над изменением 228-й статьи Уголовного кодекса «незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств».

Госдуме поддержали инициативу Москальковой. Депутат Анатолий Выборный напомнил, что сейчас уголовная ответственность грозит обычным предпринимателям, торгующим булочками с маком.

«Представьте, есть индивидуальный предприниматель, который изготавливает булочки с маком, и за это его привлекают к уголовной ответственности: к восьми годам и более лишения свободы. Поэтому такая инициатива вызывает симпатию, и мне кажется, она будет иметь положительное разрешение»,

— сказал Выборный в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По оценкам экспертов, каждый четвертый российский заключенный отбывает наказание по статьям, связанным с наркотиками. На сегодняшний день в тюрьмах и колониях насчитывается 140 тысяч таких заключенных.