Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России предложили не сажать в тюрьму за булочки с маком 

Ura.Ru + ещё 8 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из списка наркотических и психотропных веществ. По ее словам, люди, получившие наказания за продажу мака, не представляют действительной опасности для общества.
«Мы считаем этих людей общественно опасными? Я не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован»,
— передает «Интерфакс» слова Москальковой. Омбудсмен добавила, что сейчас продолжается работа над изменением 228-й статьи Уголовного кодекса «незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств».
В Госдуме поддержали инициативу Москальковой. Депутат Анатолий Выборный напомнил, что сейчас уголовная ответственность грозит обычным предпринимателям, торгующим булочками с маком.
«Представьте, есть индивидуальный предприниматель, который изготавливает булочки с маком, и за это его привлекают к уголовной ответственности: к восьми годам и более лишения свободы. Поэтому такая инициатива вызывает симпатию, и мне кажется, она будет иметь положительное разрешение»,
— сказал Выборный в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По оценкам экспертов, каждый четвертый российский заключенный отбывает наказание по статьям, связанным с наркотиками. На сегодняшний день в тюрьмах и колониях насчитывается 140 тысяч таких заключенных.
Ura.Ru: последние новости
Киселев пойдет под суд за виллу в Крыму Екатеринбург «переименовали» в «город бесов». Благодаря Соловьеву В России предложили изменить отпуск по уходу за ребенком
Комментарии
Общество , Анатолий Выборный , Татьяна Москалькова , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским36
Меркель назвала условие снятия санкций с России284
В Кремле ответили Зеленскому236
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой12
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение