В России стартует акция для выпускников «Твой ход»

С 19 по 30 июня в рамках празднования школьных выпускных в российских городах пройдет федеральная акция «Твой ход»

Благодаря этой акции выпускники узнают об открывшихся перед ними возможностях, смогут определить профессиональные и личные цели, а также найти единомышленников.

В разных российских городах состоится более 30 мотивационных встреч с известными спортсменами, журналистами, блогерами, бизнесменами, учеными и финалистами конкурса «Лидеры России». Они ответят на вопросы выпускников и расскажут, как решиться на важный шаг, не бояться перемен, искать мотивацию и вдохновение.

В рамках акции «Твой ход» в университетах организуют специальные квесты для абитуриентов, чтобы те смогли познакомиться с историей и особенностями учебных заведений, а в московском метро пройдет массовый танцевальный флешмоб.

Агрегатором всех активностей станет портал «Твой ход» , работа которого стартует 18 июня. Там будут собраны фото и видео с выпускных, а также самые интересные посты тематических онлайн-акций. По хэштегу #ТВОЙХОД выпускники смогут рассказать о своих мечтах и планах на будущее.

В рамках акции #Яв2029 выпускникам предложат написать самим себе письмо в будущее (через сайт rsv.ru ) или заложить «Капсулу времени» в школе. Участники акции представят себя через десять лет: кем они планируют стать и чего хотят достичь. Эти послания можно будет оставить в школах, чтобы забрать на первый юбилей выпуска в 2029 году, или автоматически получить на электронную почту.

Челлендж #ВыпускникГода дает возможность поделиться забавными историями со своих последних школьных вечеров, а с помощью хэштега #СпасибоУчитель выпускники смогут рассказать о любимых преподавателях и позвонить им в «прямом эфире».

Онлайн-марафоны будут проходить в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Кроме того, сообщество «Ночной Контакт» проведет прямой эфир и подарит всем выпускникам новый тематический стикер-пак.

В дни проведения акции «Твой ход» молодых людей поздравят ректоры крупнейших российских университетов, которые запишут видеообращения и расскажут о выдающихся выпускниках своих вузов, а команда Black Star и участники шоу «Песни на ТНТ» представят неформальный гимн выпускников 2019 года.

Ньюсмейкерами акции станут руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев , гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей, рэпер Мот, лауреат олимпиады «Я — профессионал» Алексей Маклаков и многие другие.

Организаторами акции «Твой ход» выступают Федеральное агентство по делам молодежи и платформа «Россия — страна возможностей».