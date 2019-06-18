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ВЦИОМ выяснил роль отцов в обществе 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Рамблер
Отцы не хуже матерей могут вести домашнее хозяйство и ухаживать за детьми, уверены большинство россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Они показали, что 70% респондентов считают мужчин способными ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. В 2017 году таковых было лишь немногим больше — 72%.
В 2019-м среди женщин такого мнения придерживаются 71%, среди респондентов 18-24 лет — 90%.
Также опрос ВЦИОМа показал, что ненормальной ситуацию, когда за новорожденным ухаживает мужчина, а женщина выходит на работу, считают 58% россиян (среди мужчин — 62%).
Лишь 10% граждан знакомы с семьями, в которых деньги зарабатывает женщина, а мужчина воспитывает детей и ведет домашнее хозяйство.
47% респондентов не считают, что роль отца как основного добытчика важнее его роли как воспитателя детей. 48% — считают.
Общество , ВЦИОМ
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