ВЦИОМ выяснил роль отцов в обществе

Они показали, что 70% респондентов считают мужчин способными ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. В 2017 году таковых было лишь немногим больше — 72%.

В 2019-м среди женщин такого мнения придерживаются 71%, среди респондентов 18-24 лет — 90%.

Также опрос ВЦИОМа показал, что ненормальной ситуацию, когда за новорожденным ухаживает мужчина, а женщина выходит на работу, считают 58% россиян (среди мужчин — 62%).

Лишь 10% граждан знакомы с семьями, в которых деньги зарабатывает женщина, а мужчина воспитывает детей и ведет домашнее хозяйство.

47% респондентов не считают, что роль отца как основного добытчика важнее его роли как воспитателя детей. 48% — считают.