«Доказали очевидный факт»: житель Москвы вернул водительские права после ошибки суда

Архангельске суд отменил решение о лишении водительских прав жителя Москвы Евгения Чумакова . Мужчина оказался в базе «лишенцев» за пьяную езду, хотя в момент нарушения он находился в Финляндии . После длительной тяжбы ошибочное решение мирового судьи пересмотрели. Жена автомобилиста, представлявшая его интересы адвокат Ольга Чумакова, считает, что на удачное завершение процесса повлияли широкий общественный резонанс и внимание СМИ. Между тем попавший в похожую ситуацию водитель Александр Кравченко , о судьбе которого рассказывал RT, пока продолжает бороться за возвращение прав.

Октябрьский районный суд Архангельска отменил решение мирового суда о лишении водительских прав жителя Москвы Евгения Чумакова.

Напомним, что Чумаков летом прошлого года решил обменять свои водительские права в ГИБДД . Тогда ему сообщили, что уже больше года он их лишён за пьяную езду 3 января 2017 года в Архангельске. Никаких извещений о суде, а также об итогах рассмотрения административного дела, он не получал.

Между тем автомобилист из Москвы не только никогда не был в этом городе, но в тот день находился с семьёй в Финляндии и никак не мог нарушать ПДД в России.

Жена Чумакова, адвокат Ольга Чумакова, осенью того же года обратилась с жалобой на решение мирового суда в вышестоящий Октябрьский районный суд. В качестве подтверждения отсутствия своего мужа в стране она предоставила справку из ФСБ России о пересечении границы, справку из посольства Финляндии, а также данные биллинга сотового телефона Чумакова и выпиской из банка.

Суд огласил решение в конце 2018 года. Судья, приобщив к делу все представленные Ольгой Чумаковой доказательства, тем не менее, не стал отменять решение мирового суда, с формулировкой, что все представленные женой автомобилиста документы «не исключают возможность нахождения Чумакова в России».

После этого адвокат обратилась с жалобой на решение районного суда в областной суд. Там его всё же отменили и отправили дело в тот же районный суд на новое рассмотрение другому судье. В итоге со второй попытки, 13 июня, районный суд всё-таки отменил решение мирового суда о лишении Чумакова прав.

Как заявила RT жена автомобилиста, добиться положительного результата ей удалось благодаря широкому общественному резонансу.

«Изначально моя апелляционная жалоба на решение мирового суда была написана не лучше и не хуже, чем все остальные. Судья Юрий Попов получил все доказательства невиновности Чумакова, приобщил их, но в итоговом решении вообще не дал им никакой оценки, просто не упомянув о них. Хотя по закону он был обязан сделать это. Мне пришлось поднять на уши всю общественность, было множество публикаций, и только после этого всё изменилось», — говорит Чумакова.

По мнению адвоката, если судья посчитал, что отметки в загранпаспорте её мужа о пересечении госграницы, по мнению судьи, не лишали его возможности совершить правонарушение, то судья должен был в решении расписать, как именно ему это удалось.

Чумакова уверена, что судья Попов допустил грубую ошибку и нарушил кодекс судейской этики.

«Я уже обратилась в квалификационную коллегию судей Мурманской области. Да, мы через 9 месяцев путём сложнейших юридических манипуляций всё-таки доказали очевидный факт, но я затратила на это очень много времени и сил, и хочу, чтобы действиям судьи дали оценку. Какой смысл тогда представлять какие-то доказательства, если они никому нужны?» — добавила она.

Адвокат полагает, что мировой судья, изначально лишивший её мужа прав, также должен нести ответственность, ведь он не удостоверил личность нарушителя по поддельному водительскому удостоверению, но считает, что, скорее всего, его действия будут квалифицированы как ошибка.

Чумакова также подчеркнула, что до сих пор не понимает, как житель Архангельска смог получить полные данные водительских прав её мужа, сделав себе их дубликат.

«Я считаю, что здесь обязательно должна разобраться полиция, тем более, учитывая большой резонанс нашего дела, а также то, что оно в России далеко не единственное. Мы обязательно обратимся в МВД, чтобы разобраться с этим», — добавила она.

Тем временем попавший в похожую ситуацию житель Перми Александр Кравченко, о драматичной истории которого RT рассказывал в конце мая, по-прежнему продолжает борьбу за право вернуться за руль.

Напомним, что мужчина осенью 2018 года решил через МФЦ переоформить водительские права, срок действия которых подходил к концу. Неожиданно выяснилось, что ещё несколько лет назад суд в другом населённом пункте Пермского края на полтора года лишил его водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, хотя там мужчина никогда не был. Несмотря на то, что Кравченко самостоятельно нашел хозяина автомобиля, который фигурирует в деле о лишении прав, добиться отмены необоснованного решения он по-прежнему не может.

«Жду как раз сегодня очередной ответ из МВД на мою жалобу. Предыдущий их ответ ни меня, ни суд не устроили. Дело в том, что ранее они в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту использования подложного документа написали, что лицо не установлено. Хотя этот человек уже установлен и я хочу, чтобы в постановлении это было отображено. Как получу эту бумагу, буду дальше судиться», — рассказал Кравченко.

По его словам, есть понятой, который уже дал показания, что в момент задержания нетрезвого водителя за рулём сидел другой человек. При этом сам предполагаемый нарушитель, Юрий Прозоров, пропал.

«Полиция сейчас не может его найти. Вроде он уехал на вахту, а так это или нет, никто не знает»,

— сетует Кравченко, который ранее, пытаясь разобраться в ситуации, самостоятельно разыскал Прозорова вместе с участковым.

Комментируя ситуацию Александра Кравченко, Ольга Чумакова высказала опасения, что вернуть права ему будет непросто.

«К сожалению, его действия продиктованы не знанием законодательства, а каким-то наитием. Я ему предлагала прислать мне документы, чтобы я посмотрела и что-то предметно ему порекомендовала, но он до сих пор этого почему-то не сделал. А ведь самое важное в такой ситуации понимать, как процессуально правильно всё это сделать».