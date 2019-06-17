ООН назвала численность россиян через 60 лет

Число жителей России сократится со 145 млн до 99,7 млн человек к 2078 году. Таков пессимистичный вариант демографического прогноза ООН , пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Существует и оптимистичный вариант прогноза — согласно ему, к тому же году население России возрастет со 145 до 160 млн человек. Среднее медианное значение для 2078 года составляет 127,5 млн человек.

В докладе ООН также сообщается, что в России на 100 женщин приходится 86,4 мужчин. Это один из самых низких показателей в мире. Меньше мужчин по отношению к женщинам проживает на Украине, в Литве, Латвии, Гонконге, Непале. По прогнозам ООН, показатель будет расти, но очень медленно: к 2060 году на 100 женщин будет приходиться 90,2 мужчин.

Медианный возраст жителя России — 39,6 лет. Согласно докладу ООН, население нашей страны будет стареть и к 2035 году средний возраст россиян составит 44 года.

В докладе сообщается, что население Земли приблизится к 10 млрд человек к 2050 году, а к концу столетия может достичь 11 млрд

При этом рождаемость в России будет снижаться: с 9,29 млн новорожденных в 2015–2020 годах до 7,08 млн новорожденных детей в 2030–2035 годах.