Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из Чемодановки уехали все цыгане 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
Все цыганское население, которое проживало в Чемодановке, покинуло село после конфликта с местными жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина, передает «Интерфакс».
Битва в Чемодановке: силовики нашли убийцу
По ее словам, из Чемодановки уехало около 650 цыган — все проживавшие в поселении семьи.
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли — они уехали добровольно.
«Несколько цыган относятся к волгоградской диаспоре, по моим предположениям, их могла она принять», — добавил он.
На третий день после конфликта жителей Чемодановки с цыганами ситуация стабилизировалась. Для обеспечения безопасности работать в селе остались 20 сотрудников правоохранительных органов, остальные вернулись в пункт постоянной дислокации. Один из двух находящихся в больнице пострадавших пошел на поправку.
Массовая драка в Чемодановке произошла 14 июня. Один человек получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще минимум двое пострадали и были госпитализированы. Были задержаны 174 человека. Расследуется дело об убийстве и покушении на убийство группой лиц.
По одной из версий, конфликт произошел из-за недовольства поведением цыган, которые якобы приставали к несовершеннолетним либо пытались изнасиловать одну из них. По другой версии, все началось из-за ссоры детей в пруду.
Последние новости
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь» В России взлетели цены на бензин Газ дошел до Европы в обход России
Комментарии63
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману10
Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету3
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»192
МИД Армении вызвал посла России46
Экс-президент Египта Мурси умер в суде6
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран
В мире Европа
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение