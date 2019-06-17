«Будем считать, что я попал»: Киселев заплатит 2,5 млн «строителю» Мазурину

Об этом телеведущий заявил в беседе с журналистом «Ридуса». В то же время Киселев отметил, что, несмотря на отрицательный итог судебного разбирательства, по-прежнему считает Мазурина мошенником, а назначенную сумму ему придется платить уже во второй раз.

Речь идет не о том, чтобы вернуть сумму — я ее уже заплатил, мы с ним в расчете, с Владимиром Мазуриным. Но поскольку я платил под честное слово, расписок не брал никаких. А слово оказалось нечестным. То есть, он оказался мошенником. Суд формально встал на сторону истца. Изначально Мазурин просил большую сумму, но в итоге суд сократил ее в 4 раза. Какие-то документы у меня нашлись, а какие-то — нет,

— объяснил свою позицию Дмитрий Киселев.

Собеседник издания выразил сожаление по поводу решения, принятого Королевским судом, однако неоднократно подчеркнул готовность исполнить его решение.

Мазурин, как человек-мошенник — он захотел получить эти деньги еще раз и использовал в своих целях правосудие. Это называется злоупотребление правосудием. Ну что делать… Если у меня нет документов, мне придется повторно заплатить. От этого Мазурин не перестанет быть мошенником, естественно. Ну, значит, будем считать, что я попал — вот и все,

— резюмировал Дмитрий Киселев.