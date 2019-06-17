Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Будем считать, что я попал»: Киселев заплатит 2,5 млн «строителю» Мазурину 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский журналист, генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев намерен выплатить назначенную решением Королевского районного суда компенсацию в пользу «строителя» его коктебельской дачи Владимира Мазурина.
Об этом телеведущий заявил в беседе с журналистом «Ридуса». В то же время Киселев отметил, что, несмотря на отрицательный итог судебного разбирательства, по-прежнему считает Мазурина мошенником, а назначенную сумму ему придется платить уже во второй раз.
Речь идет не о том, чтобы вернуть сумму — я ее уже заплатил, мы с ним в расчете, с Владимиром Мазуриным. Но поскольку я платил под честное слово, расписок не брал никаких. А слово оказалось нечестным. То есть, он оказался мошенником. Суд формально встал на сторону истца. Изначально Мазурин просил большую сумму, но в итоге суд сократил ее в 4 раза. Какие-то документы у меня нашлись, а какие-то — нет,
— объяснил свою позицию Дмитрий Киселев.
Собеседник издания выразил сожаление по поводу решения, принятого Королевским судом, однако неоднократно подчеркнул готовность исполнить его решение.
Мазурин, как человек-мошенник — он захотел получить эти деньги еще раз и использовал в своих целях правосудие. Это называется злоупотребление правосудием. Ну что делать… Если у меня нет документов, мне придется повторно заплатить. От этого Мазурин не перестанет быть мошенником, естественно. Ну, значит, будем считать, что я попал — вот и все,
— резюмировал Дмитрий Киселев.
Ридус: последние новости
«Будем считать, что я попал»: Киселев заплатит 2,5 млн «строителю» Мазурину Умер ударник «Машины времени» «Лидеры России» проведут серию мастер-классов в детских летних лагерях
Комментарии1
Общество , Дмитрий Киселев , Владимир Мазурин , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД Армении вызвал посла России6
Россию и Китай «затрясло». Возможен взрыв47
Планы США оставить РФ без света нашли подтверждение70
Московские полицейские массово решили уволиться363
Польский корабль столкнулся с «подводным объектом»17
Видео
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран
В мире Европа
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
10:17
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Происшествия
06:04
Лавров и глава МИД Южной Кореи подводят итоги встречи
Политика
01:21
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Наука и техника
00:38
Врачи рассказали о состоянии Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение