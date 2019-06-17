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Названо число умерших от рака россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В прошлом году в России от злокачественных новообразований умерло более 29 тысяч человек, не состоявших на учете в онкологических учреждениях. Об этом говорится в докладе Минздрава России о состоянии онкологической помощи населению в 2018 году.
Отмечается, что на каждые 100 умерших от злокачественных новообразований больных 10,7 не состояли на учете. Из них диагноз был установлен посмертно у 5,2 больного на 100 больных с впервые в жизни установленным диагнозом.
Кроме того, по статистике, от осложнений вследствие специального противоопухолевого лечения умерли 776 больных.
Доля пациентов, скончавшихся в течение первого года после установления диагноза из взятых на учет в предыдущем году, составила 22,2 процента. В 2017-м этот показатель составил 22,5 процента, в 2008-м — 29,9 процента. Так, за последние десять лет данный показатель удалось снизить.
Ранее 17 июня сообщалось, что самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая. В Минздраве подчеркнули, что за последние 10 лет показатель распространенности рака вырос на 40 процентов. Это связано как с ростом заболеваемости, так и с улучшением качества диагностики.
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Общество , Минздрав РФ
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