Метеозависимых людей предупредили о геомагнитных возмущениях

В первой половине текущей недели на Земле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости».

У метеозависимых людей может испортиться самочувствие. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до cлабовозмущенного. С 17 по 26 июня солнечная активность будет низкой. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 17-19 июня.

Ранее стало известно, что на территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.