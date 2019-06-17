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Метеозависимых людей предупредили о геомагнитных возмущениях 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В первой половине текущей недели на Земле ожидаются небольшие геомагнитные возмущения. Об этом сообщили на сайте «Метеоновости».
У метеозависимых людей может испортиться самочувствие. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до cлабовозмущенного. С 17 по 26 июня солнечная активность будет низкой. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 17-19 июня.
Ранее стало известно, что на территории Москвы и Подмосковья на вторник, 18 июня, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с риском возникновения пожаров.
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