МЧС России захотело собственный храм

В российском МЧС захотели собственный храм, который бы стал главным храмом ведомства. Об этом заявили в пресс-службе куратора программы строительства храмов в Москве депутата Госдумы Владимира Ресина , передает РИА "Новости".

Как отмечается, спасатели получат двухъярусный храм, построенный в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он станет главным храмом МЧС России.

Планируется, что его построят и освятят к декабрю 2020 года, когда будет 30-летие МЧС, в московском районе Фили-Давыдково.

"МЧС берет над ним шефство", — подчеркнул Ресин.

Известно, что в настоящее время почти закончена монолитная конструкция храма и уже идут работы по утеплению стен и наружной кирпичной кладке.