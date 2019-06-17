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МЧС России захотело собственный храм 

Газета.Ru + ещё 4 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В российском МЧС захотели собственный храм, который бы стал главным храмом ведомства. Об этом заявили в пресс-службе куратора программы строительства храмов в Москве депутата Госдумы Владимира Ресина, передает РИА "Новости".
Как отмечается, спасатели получат двухъярусный храм, построенный в честь Смоленской иконы Божией Матери. Он станет главным храмом МЧС России.
Планируется, что его построят и освятят к декабрю 2020 года, когда будет 30-летие МЧС, в московском районе Фили-Давыдково.
"МЧС берет над ним шефство", — подчеркнул Ресин.
Известно, что в настоящее время почти закончена монолитная конструкция храма и уже идут работы по утеплению стен и наружной кирпичной кладке.
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Общество , Владимир Ресин , МЧС , Госдума , РИА Новости , Москва
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