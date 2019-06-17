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«Лидеры России» обучат лидерству школьников 

Lenta.ru + ещё 1 36 минут назад
Фото: ТАСС
Финалисты конкурса «Лидеры России» в течение лета проведут серию уроков в летних лагерях по всей территории страны. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник, 17 июня, в редакцию «Ленты.ру».
«Уже состоявшиеся руководители, люди, добившиеся успеха и признания, вдохновят школьников на саморазвитие и движение вперед. Они обсудят с ребятами навыки, которые будут востребованы в будущем», — пояснила победитель конкурса, помощник министра экономического развития России Татьяна Дьяконова.
В частности, подобное мероприятие уже состоялось в «Артеке». Около 600 воспитанников лагеря прослушали лекции о возможности образования и карьеры в России от победителей конкурса Александра Строганова и Марии Литовко, а также финалистов Марии Гладышевой и Михаила Гузенко.
Спикеры рассказали детям о том, как добиться успеха и вершин в профессии, быть востребованным, и поделились информацией о конкурсах платформы «Россия — страна возможностей» для школьников и студентов, например: о конкурсе «Мой первый бизнес», олимпиаде «Я — профессионал», кубке по менеджменту «Управляй!», чемпионате «Абилимпикс».
Конкурс «Лидеры России», флагманский проект автономного некоммерческого объединения «Россия — страна возможностей», проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны.
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Общество , Мария Гладышева , Владимир Путин , Александр Строганов , Lenta.ru
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