«Лидеры России» обучат лидерству школьников

Финалисты конкурса «Лидеры России» в течение лета проведут серию уроков в летних лагерях по всей территории страны. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник, 17 июня, в редакцию «Ленты.ру».

«Уже состоявшиеся руководители, люди, добившиеся успеха и признания, вдохновят школьников на саморазвитие и движение вперед. Они обсудят с ребятами навыки, которые будут востребованы в будущем», — пояснила победитель конкурса, помощник министра экономического развития России Татьяна Дьяконова.

В частности, подобное мероприятие уже состоялось в «Артеке». Около 600 воспитанников лагеря прослушали лекции о возможности образования и карьеры в России от победителей конкурса Александра Строганова и Марии Литовко, а также финалистов Марии Гладышевой и Михаила Гузенко.

Спикеры рассказали детям о том, как добиться успеха и вершин в профессии, быть востребованным, и поделились информацией о конкурсах платформы «Россия — страна возможностей» для школьников и студентов, например: о конкурсе «Мой первый бизнес», олимпиаде «Я — профессионал», кубке по менеджменту «Управляй!», чемпионате «Абилимпикс».