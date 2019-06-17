Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон

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Times заявил об осквернении могил британских солдат в Крыму 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
На холме Кэткарт между Севастополем и Балаклавой находится кладбище британских солдат, погибших в Крымской войне, однако оно подверглось осквернению, захвату и было предано забвению, пишет Ханна Лусинда Смит в журнале The Times.
Она пишет, что эту землю Британии для кладбища даровал царь Александр II. Ранее там были викторианские и готические надгробия, однако в 1956 году — через два года после передачи Крыма Украине — надгробия были выкорчеваны, часть кладбища была отдана под дачи, надгробные плиты «превратились в садовые украшения», приводит текст статьи «ИноСМИ».
Также приводится история об украинском мошеннике, который в 1990-е предложил потомкам британских офицеров установить на холме новый памятник, но сейчас обелиск «разваливается на части».
В 2003 году после переговоров между британским посольством в Киеве и украинским правительством в пяти милях от холма Кэткарта, в Дергачах, был установлен новый обелиск. Туда же перенесли надгробный камень генерала Кэткарта. Однако этот мемориал тоже зарос сорняком и начал разрушаться, пишет Ханна Смит. А специальный фонд по уходу за могилами, созданный активистами в Великобритании, закрыли в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и наложенных на полуостров санкций.
Санкции также остановили поток британских туристов, которые приезжали в Крым посетить места былых сражений, говорится в статье.
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Общество , Видео , Правительство Украины , InoSMI.Ru , Газета The Times , Республика Крым , Севастополь
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