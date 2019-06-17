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Симоньян сказала, как узнать красивую русскую девушку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя фото руководителя RT France Ксении Федоровой с французскими актерами Жан-Полем Бельмондо и Аленом Делоном, рассказала, как отличить красивую русскую девушку от представительниц других национальностей.
«Вот смотрю на свою заместительницу Ксюшу и мурчащих возле нее Бельмондо и Делона и понимаю, что красивую русскую девушку, приручающую великих французов, всегда можно отличить от красивой нерусской девушки по одной маленькой — в прямом смысле слова — детали. Угадали, по какой?» — задала Симоньян вопрос своим подписчикам в Telegram.
«Правильно. По крестику», — назвала правильный ответ Симоньян.
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Общество , Маргарита Симоньян , Ален Делон , Ксения Федорова , Жан-поль Бельмондо
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