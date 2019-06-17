Симоньян сказала, как узнать красивую русскую девушку 

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя фото руководителя RT France Ксении Федоровой с французскими актерами Жан-Полем Бельмондо и Аленом Делоном, рассказала, как отличить красивую русскую девушку от представительниц других национальностей.
«Вот смотрю на свою заместительницу Ксюшу и мурчащих возле нее Бельмондо и Делона и понимаю, что красивую русскую девушку, приручающую великих французов, всегда можно отличить от красивой нерусской девушки по одной маленькой — в прямом смысле слова — детали. Угадали, по какой?» — задала Симоньян вопрос своим подписчикам в Telegram.
«Правильно. По крестику», — назвала правильный ответ Симоньян.