В московском аэропорту установили алкорамки

При входе в контролируемую зону аэропорта Домодедово (режимную зону) установили рамки для бесконтактной проверки трезвости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Домодедово пояснили, что оборудование будет использоваться для проверки трезвости сотрудников аэропорта и работающих на его территории служб безопасности, таможни.

Чтобы пройти анализ, работнику потребуется сделать выдох на небольшом расстоянии от рамки. После моментальной проверки система выдает результат и, если сотрудник не прошел тест, то турникет для него не откроется.

В декабре 2018 года сообщалось, что аэропорт Домодедово закупил алкорамки на сумму 34 миллиона рублей. Согласно контракту, их должны были установить к сентябрю 2019 года.