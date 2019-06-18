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В ФСИН рассказали о жизни Сенцова в колонии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Осужденный за терроризм в Крыму Олег Сенцов не нуждается в лечении и ведет активную жизнь в исправительной колонии №8 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом ТАСС во вторник сообщила первый заместитель начальника Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ирина Ларионова в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.
"В настоящее время состояние [Сенцова] удовлетворительное, в лечении он не нуждается, ведет активную жизнь в учреждении", — сказала она.
Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. С 14 мая по 6 октября 2018 года Сенцов проводил многодневную голодовку, чем привлек внимание мировой общественности.
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Общество , Олег Сенцов , Ирина Ларионова , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Лабытнанги , Республика Крым , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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