В ФСИН рассказали о жизни Сенцова в колонии

"В настоящее время состояние [Сенцова] удовлетворительное, в лечении он не нуждается, ведет активную жизнь в учреждении", — сказала она.

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. С 14 мая по 6 октября 2018 года Сенцов проводил многодневную голодовку, чем привлек внимание мировой общественности.