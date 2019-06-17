Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.
«Обслуживающей организации было выдано предписание. Табличка демонтирована», — сказала собеседница.
В ГИБДД указали, что за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей.
Как уточняет агентство, соответствующая табличка появилась на въезде в город со стороны аэропорта «Кольцово».
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов». В связи с этим краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль, однако Соловьёв отказался от поединка.