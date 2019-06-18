«Не то, что наши толстухи»: на Западе поразились красотой россиянок

Издание Daily Mail опубликовало материал о шестом ежегодном Севастопольском балу офицеров, чем вызвало бурную реакцию читателей. Мероприятие было посвящено пятой годовщине возвращения Крыма Севастополя в состав России . В нем участвовало около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Также бал посетили атташе 15 стран. Фотографии нарядно одетых гостей поразили читателей. Многие пользователи признались, что для них вид стройных девушек без татуировок как глоток свежего воздуха. "Не то, что американки. Те с ног до головы в наколках, как зэки, и одеваться толком не умеют", — написал lives matter. "Как много в России и странах бывшего СССР симпатичных женщин, молодых и стройных — не то, что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", — отметил Mzungu. "Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин", — считает SGinNC.