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Голунов рассказал о готовности нести пользу обществу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Журналист Иван Голунов рассказал RT, что после произошедшего с ним он готов нести пользу обществу, а также отметил, что у него вызывает удивление, когда его узнают на улице.
«У меня большое, конечно, желание внутреннее вернуться назад и сделать вид, что этого ничего не было, чтобы иметь возможность спокойно ездить в метро и заниматься своей работой», — сказал он.
Голунов добавил, что «если может быть полезен, то будет это делать».
«Просто так побежать и говорить: «Я тот самый Иван Голунов, давайте я отведу вас в новый мир» — это как-то совсем не про меня», — подчеркнул он.
Как рассказал журналист, его узнают на улице, и ему пришлось купить у дворника «кепку за 500 рублей и надеть защитные очки».
«Когда ты оказываешься в каком-то дружественном месте и тебя узнают, кажется, что окей, но когда ты стоишь просто на улице и куришь, и к тебе подходят и спрашивают: «Это вы? Мы вас поздравляем, мы за вас так болели» — это вызывает удивление», — добавил Голунов.
Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам Голунова, наркотики ему подбросили.
Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков. Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
После прекращения дело в отношении него, Голунов отметил, что намерен продолжить заниматься расследованиями, в том числе в сфере похоронного бизнеса.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Общество , Иван Голунов , Владимир Колокольцев
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