«Били стекла, плевали, оскорбляли»: Чулпан откровенно о травле

Российская актриса Чулпан Хаматова призналась, что в течение нескольких лет ей поступали угрозы. По словам артистки, ей среди прочего разбивали стекла машины, царапали автомобиль и писали оскорбления.

Российская актриса Чулпан Хаматова рассказала, что в ходе последних нескольких лет ей поступают угрозы. По мнению актрисы, это — среди прочего — может быть связано с ее взглядами на жизнь.

«Какие-то всплески недовольства были всегда, но именно в 2012-м по мне будто проехали катком. Это была такая волна, что не хотелось жить. Мне разбивали стекла машины, царапали автомобиль, писали оскорбления. И я не понимала — зачем», — призналась 43-летняя артистка.

Она также отметила, что не смогла справиться с давлением в том числе и по причине отсутствия поддержки со стороны близких.

«Мне очень не повезло. Самое болезненное, когда любимый человек тебя подначивает. С его стороны не было поддержки. Родители говорили, что я вляпываюсь в скандалы, друзей не было рядом. Я вдруг оказалась в каком-то вакууме. Это стало последней каплей: как женщина и как человек я сломалась», — цитирует Хаматову Starhit.

Высказалась Чулпан и по поводу ее недавнего перерыва в актерской карьере.

«Я просто поняла, что не могу быть искренна на сцене. Зритель не понимал моих эмоций, а я не хотела переигрывать. Это ужасное состояние полного опустошения. Именно поэтому я посвятила себя детям и через полгода почувствовала, что готова вернуться», — раскрыла правду артистка.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео со дня рождения первого президента СССР Михаила Горбачева , на котором выступила все та же Хаматова. Тогда она, в частности, заявила, что испытывает чувство благодарности к бывшему советскому лидеру, так как он своими действиями дал возможность ей и многим другим раскрыть талант.

«Ты не понимаешь, в какой стране ты живешь, если ты хочешь чего-то достичь, ты должна делать, как тебе говорят. Тебя просят с левой ноги идти, вот и иди. А я кричала, я не хочу быть серостью. Я тоже рыдала. А она мне говорила: все в этой стране должны быть серостью, чтобы достичь чего-то в жизни», — передает ее слова «Бизнес Online».

Звезда также подчеркнула, что благодаря перестройке она чувствовала за собой «силу».

«Спасибо вам за эту возможность быть цветной, за это внутреннее право, которое вы мне дали. И все, что я представляю сегодня, — это перестройка, ваши дела, ваша любовь, ваша отвага», — добавила актриса.

Известно, что недавно Хаматова закончила работу над фильмом «Доктор Лиза», который посвящен погибшей общественной деятельнице Елизавете Глинке. В данном проекте Чулпан исполнила роль самой Елизаветы.

По словам режиссера, главная роль досталась Хаматовой не только из-за того, что у них с Глинкой есть внешнее сходство, но и по той причине, что Чулпан и Елизавета были знакомы лично. Согласно задумке Карас, эта работа должна стать «фильмом-памятником» Доктору Лизе и «напомнить, что мы все равны перед страданиями и однажды каждому из нас может понадобиться помощь».

Добавим, что в минувшем январе об обмане Хаматовой, исполнявшей одну из главных ролей в спектакле «Двое на качелях» наряду с актером Кириллом Сафоновым в «Современнике», поведала худрук театра Галина Волчек . Народная артистка, в частности, заявила, что в свое время с Хаматовой «случилась неприятность»: Чулпан попросила «паузу по медицинским соображениям из-за нервного истощения» на полгода.

«Она говорит: «Я вам клянусь, что я в это время не буду сниматься, не буду играть ни в каком театре, не буду репетировать, я только оставляю за собой право на концертную деятельность, потому что иначе я просто не проживу с детьми…» Я сказала, что понимаю, конечно, и пошла на это», — сообщила режиссер.

По ее словам, договоренность с Хаматовой в итоге не продержалась и месяца: режиссер узнала, что Чулпан репетирует в театрах Москвы и Риги.