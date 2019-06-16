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Совет отцов заявил о готовности помочь одиночкам 

ТК «Звезда» + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Совет отцов при детском омбудсмене позиционирует себя как общественное движение небезразличных отцов.
Отцы-одиночки, оставшиеся одни с детьми, могут обращаться за помощью в совет отцов при президентском уполномоченном по правам ребенка, заявил глава ведомства Андрей Коченов.
Ежегодно День отца отмечается в России и многих других странах 16 июня.
«Отцы-одиночки у нас в совете тоже есть, но не потому что у них какие-то проблемы с женским полом, а речь идет о тех отцах, кто остался с детьми, в основном, по причине смерти жены», — цитирует РИА Новости Коченова.
Таким Совет старается помогать на постоянной основе и не оставлять в беде один на один.
При этом учреждение помогает семьям и в тех ситуациях, если она по каким-либо причинам осталась без отца.
«Совсем недавно это произошло в Краснодаре с нашим активистом, многодетным папой, который скоропостижно скончался, не дожив до 45 лет, оставив шесть детей», — отметил Коченов.
При этом Коченов подчеркнул, что не разделяет позицию тех, кто винит во всех трудностях женщин, включая бывших жен.
«Мужчины должны понять, наконец-то, что винить в случае каких-то неудач и проблем он должен, прежде всего, себя самого как главу семьи, а не женщин, для которых он должен быть стеной и опорой», — заявил Коченов.
Совет отцов при детском омбудсмене позиционирует себя как общественное движение небезразличных отцов. Его цель — создание эффективного механизма взаимодействия государства и общества.
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Общество , РИА Новости
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