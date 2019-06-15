Жителей Киселевска, жаловавшихся на подземные пожары, переселят

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев после посещения района города Киселевска в субботу, откуда жители обратились к премьер-министру Канады с просьбой предоставить им убежища из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, принял решение о переселении этих семей, сообщил сам губернатор в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса отреагировал на видеообращение поручением главе города и своим заместителям встретиться с жителями, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем. Специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности, разбиравшиеся в данной ситуации дали заключение о том, что горят не подземные пожары, а свалка мусора.

"Приехал сегодня в Киселёвск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идёт дым. Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится. Вместе с людьми обошёл весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Это 71 дом. Пошаговый план действий обсудили с жителями. Они поддержали. Встретиться договорились в начале августа снова. Уже сейчас начинаем готовить документы для переселения, — написал Цивилев.

Ранее жители Киселевска разместили в интернете видеообращение, где жалуются на плохую экологическую ситуацию в городе, разработку угля открытым способом рядом с жилыми домами, горящие угольные пласты. В видеообращении они просят власти Канады предоставить им статус беженцев. По словам киселевчан, Канаду они выбрали, потому что по климату она похожа на Сибирь. По данным городских властей, очаг подземного возгорания в переулке Малинном ликвидирован глиняным замком. Однако местные жители уверены, что до очага возгорания спецтехника не добралась, поэтому этот метод, по их мнению, малоэффективен.