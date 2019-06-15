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Журналист Голунов рассказал о страхе мести силовиков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов опасается мести со стороны высокопоставленных силовиков, которых отстранили от службы из-за скандала вокруг его задержания по сфабрикованному делу о наркотиках. Об этом он рассказал в интервью своим коллегам по изданию.
Голунов рассказал, что испытывает панические атаки «на тему безопасности»
Голунов отметил, что сейчас ему «надо быть осторожным», и опасность может исходить от оперативников, которые занимались его делом, или отправленных в отставку генералов МВД.
«Какие действия они могут совершить, я не понимаю», — добавил он.
Журналист сообщил, что за несколько дней до задержания были «звоночки», которые он сначала списал «на свою паранойю». Так, на улице его преследовали незнакомцы, соседи говорили об интересовавшихся им сотрудниках уголовного розыска, от приложения GetContact приходило множество уведомлений, что номер телефона неоднократно просматривали или записывали в телефонные книги.
Ранее в интервью Ксении Собчак Голунов говорил, что в отделе полиции его избил оперуполномоченный Максим Уметбаев, который побеждал в конкурсе «Лучший полицейский Москвы». По словам корреспондента, полицейский дважды ударил его в висок и наступил ногой на грудь. Эту информацию в МВД отрицали. Также журналист рассказывал, что после освобождения у него начались панические атаки на фоне переживаний за свою безопасность.
Иван Голунов был задержан днем 6 июня по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Сам он утверждал, что никогда не употреблял запрещенные вещества и их ему подбросили. Он и его коллеги утверждали, что уголовное преследование связано с его расследованиями о коррупции во власти и о похоронном бизнесе.
8 июня суд отправил корреспондента под домашний арест на два месяца. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, в результате решения по нему принимались на уровне Кремля. 11 июня дело было закрыто, его освободили, были уволены начальник УВД по Западному округу Москвы и глава столичного управления по контролю за оборотом наркотиков. Следственный комитет начал проверку действий полицейских, задержавших журналиста.
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